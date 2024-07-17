Оператор крана-манипулятора предстанет перед судом по делу о гибели рабочего в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево предстанет перед судом житель Пермского края, который обвиняется в нарушении правил безопасности, что стало причиной смерти рабочего. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, когда обвиняемый работал оператором крана-манипулятора на площадке по строительству дороги «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Мужчина загрузил в кузов крана восемнадцать бетонных плит. Восемь из них были расположены друг на друге, не были закреплены и превышали высоту борта. Во время перевозки плиты кузов машины наклонился, и одна из плит выпала, упав прямо на рабочего. От полученных травм тот скончался на месте.