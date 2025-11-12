Операция длиной 6,5 часа: врачам удалось спасти один палец на руке мальчика, подобравшего роковые 10 рублей

В результате травмы, полученной 10-летним мальчиком в Красногорске при попытке поднять 10 рублей с асфальта, произошел отрыв нескольких пальцев правой кисти. Об этом сообщила директор Детского научно-клинического центра им. Рошаля Татьяна Шаповаленко. Ее слова приводит издание REGIONS.

11 ноября в подмосковном городе на улице Пионерской школьник увидел 10-рублевую купюру и, не подозревая ничего плохого, потянулся за ней. Взрывное устройство сдетонировало сразу же, как ребенок наклонился к деньгам.

«Тяжелая травма, особенно правой кисти, разрывы мягких тканей. К сожалению, отрыв нескольких пальцев. Будем стараться над тем, чтобы, во-первых, эти ткани как можно скорее зажили. Во-вторых, будем думать о том, как максимально восстановить функции правой кисти», — рассказала Шаповаленко.

Ребенка оперативно доставили в больницу, где хирурги 6,5 часа пытались сохранить его руку. Спасти удалось только один палец.

Сейчас мальчик находится в сознании. Школьника также навестил губернатор Подмосковья Андрея Воробьев — он пообещал оказать необходимую помощь пострадавшему ребенку и его семье.