Опорник и два склада с боеприпасами: результаты работы «Градов» на краснолиманском направлении

Об их результатах на данном участке фронта рассказали в министерстве обороны РФ. Несколько машин выехали на огневую позицию и дала залп 122-миллиметровыми снарядами по цели, которая была удалена от них более чем на 15 километров.

«Военнослужащие артиллерийских расчетов РСЗО БМ-21-1 «Град» горного мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ», - заявили в военном ведомстве.

Их рассказ привело ТАСС. Одни из последних целей, которые были уничтожены «Градами» на этом участке фронта – это сразу два вражеских склада с боеприпасами и несколько автомобилей. Пусковые установки выезжают на позицию, дают залп и тут же покидают это место, выполняя противоогневой маневр.