Определена наиболее вероятная причина лесных пожаров в Краснодарском крае

В качестве главной причины лесных пожаров на Кубани рассматривается именно поджог. Об этом сообщает Life.ru .

Предполагается, что неизвестные жгли сухую траву, однако не смогли проконтролировать распространение огня.

Напомним, что первый очаг возгорания был зафиксирован в воскресенье в Абраусском участковом лесничестве, где горела сухая трава. После чего огонь дошел до базы «Голубая волна» в 3,5 км от хутора Дюрсо. Во время прибытия спасателей к месту возгорания площадь пожара выросла до трех гектаров.