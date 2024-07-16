Определена наиболее вероятная причина лесных пожаров в Краснодарском крае
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В качестве главной причины лесных пожаров на Кубани рассматривается именно поджог. Об этом сообщает Life.ru.
Предполагается, что неизвестные жгли сухую траву, однако не смогли проконтролировать распространение огня.
Напомним, что первый очаг возгорания был зафиксирован в воскресенье в Абраусском участковом лесничестве, где горела сухая трава. После чего огонь дошел до базы «Голубая волна» в 3,5 км от хутора Дюрсо. Во время прибытия спасателей к месту возгорания площадь пожара выросла до трех гектаров.