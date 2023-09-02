Определена причина уничтоживших город на Гавайских островах пожаров

Причиной распространения лесных пожаров, которые уничтожили город Лахайна на Гавайях, является халатность местных властей. Об этом сообщает издание Washington Post.

Отмечается, что из-за разросшихся закрытых еще более 20 лет плантаций сахарного тростника город стал пороховой бочкой, которая в любой момент могла вспыхнуть.

Добавляется, что также свою роль сыграли и маленькая подготовка к ЧС, изношенность электросетей и недостаток воды для тушения пожаров.

Уточняется, что ущерб от пожаров составил свыше 5,5 млрд долларов. Стихией разрушены почти 2,2 тыс. строений.