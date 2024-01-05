Определена цель сбитой над Черным морем украинской ракеты

Сегодня отечественной ПВО была сбита над Черным морем украинская ракета «Нептун». По словам военного эксперта Василия Дандыкина, подобного рода ракеты используются для ударов по весьма важным объектам. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что, поскольку ракета является противокорабельной, то предполагалось применить ее против кораблей Черноморского флота.

По мнению эксперта, ракета «Нептун» является аналогом российского «Урана» и имеет дозвуковую скорость. Тем не менее отечественная ПВО приспособилась сбивать подобные ракеты. Кроме того, таких ракет у киевского режима мало, поэтому они расходуются очень экономно.