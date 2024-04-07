Определена вероятная сумма ущерба от наводнения в Оренбургской области

По информации МинЖКХ России, в связи с паводком Оренбургская область может понести свыше 21 млрд убытков жилью. Об этом сообщается в аккаунте ТАСС одной из соцсетей.

Ранее сообщалось, что в пятницу в городе Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал, из-за чего оказались затопленными множество населенных пунктов и некоторые районы города. Самыми пострадавшими являются районы Ленинский и Старый город.

В некоторых местах города глубина затопления составляет два метра, из-за чего спасателям приходится эвакуировать жителей на лодках.

В регион по поручению главы государства сегодня прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он сообщил, что ситуация отнесена к ЧС федерального характера.

Кроме того, Куренков добавил, что существует высокий риск паводка и в Курганской области на территории возле реки Тобол.