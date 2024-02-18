Определено главное для российской армии направление после взятия Авдеевки

По словам военного эксперта. Полковника в отставке Андрея Кошкина, российская армия после взятия Авдеевки станет продолжать движение в сторону запада. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он подчеркнул, что данное направление станет главным в зоне спецоперации.

По мнению эксперта, в западных странах признали, что взятие Авдеевки может стать значительным поворотным пунктом для действий украинской армии.