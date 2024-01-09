Определены основные задачи Вооруженных Сил РФ в зоне проведения спецоперации на этот год
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По словам военного эксперта Василия Дандыкина, основной задачей армии РФ в наступившем году будет взятие под контроль новых территорий особенно в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что российские военные будут сосредоточены на создании полосы безопасности на границе с Незалежной для защиты Курска, Брянска и Белгорода от попыток украинской армии атаковать эти города.
По мнению эксперта, кроме того, Вооруженные Силы РФ продолжат пресекать попытки украинской армии наносить удары по объектам в Крыму, проводить ликвидацию инфраструктуры ВСУ в Одесской области.
Он отметил, что киевский режим все-таки ведет массовую мобилизацию.