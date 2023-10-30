Опрос: армия России является сильнейшей в мире
Фото: [©Алексей Майшев/РИА Новости]
U.S. News & World Report выяснили, какая армия является самой боеспособной в мире. Рейтинг составлен на основании опроса 17,2 тысячи человек в 36 странах мира, в опросе учитывались 73 критерия.
Российская армия заняла первое место из 87 армий мира. В «призовую» тройку также вошли армии США и Китая.
ВСУ заняли шестое место. Армию Узбекистана респонденты считают сильнейшей в Центральной Азии – общее 18-е место, на следующей строчке – вооруженные силы Казахстана.
Аутсайдерами рейтинга стали Эстония, Сингапур и Люксембург.