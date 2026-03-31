Опубликованы актуальные данные о работе водной переправы в Озерах

На реке Оке в Озерах вода поднялась на 52 см, в Щурово — на 48 см, на Москве‑реке в Коломне — на 32 см, а на реке Коломенке прирост составил 128 см. В «Центре ЧС» заверили, что ситуация находится под круглосуточным контролем, критические отметки пока не достигнуты, подтоплений жилых зон не зафиксировано.

С 31 марта начала работать водная переправа через Оку на месте разведенного понтонного моста. Вечером 30 марта на левый берег Оки из порта «Коломна» прибыл специальный катер вместимостью до 120 человек. Переправа будет функционировать по расписанию до тех пор, пока уровень воды не опустится до отметки, позволяющей возобновить работу Озерского наплавного моста.

Транспорт совершает 37 рейсов в день с 06:20 до 20:10. Проезд для пассажиров бесплатный, время в пути с берега на берег составляет 15 мин. Добраться до переправы местные жители могут на рейсовых автобусах.