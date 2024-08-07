Опубликованы кадры с места взрыва в подмосковной Лобне

По информации издания, в результате происшествия пострадал один человек. По предварительным данным, мужчина разбирал в квартире на первом этаже вещи предыдущего владельца и наткнулся на гранату. Она сдетонировала у него в руках.

По словам местных жителей, в этой квартире ранее жил чернокопатель, которого интересовали боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Все находки он хранил у себя дома.