Опытные бойцы продолжают готовить контрактников в областном центре отбора в Балашихе

В подмосковной Балашихе продолжает работу Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту. В центре оборудованы учебные классы, спортзал и уличный спортивный городок, а занятия по военной подготовке проводятся ветеранами боевых действий и опытными инструкторами.

Кроме того, здесь можно получить консультацию юриста, пройти медкомиссию, оформить необходимые справки. Также бойцам предоставляется трехразовое питание и проживание.

Напоминаем, что для того, чтобы заключить контракт, нужно быть совершеннолетним и не иметь ограничений по здоровью. При этом Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту принимает добровольцев со всех регионов России.

Заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы для себя и своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.