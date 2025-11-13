Орел подвергся массированной атаке ВСУ: более 10 взрывов прогремело над городом

Орел подвергся массированной атаке со стороны ВСУ утром 13 ноября, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Наиболее интенсивные взрывы были зафиксированы около 06:20 мск.

По словам местных жителей, над городом прогремело более десяти взрывов, предварительно, связанных с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).

Известно, что обломки одного из БПЛА упали на территорию парковки, расположенной рядом с жилыми домами. В результате падения повреждены несколько припаркованных автомобилей. По предварительной информации, жертв и пострадавших среди местного населения нет.

Это не первая атака на областной центр за последнее время. 31 октября беспилотники ВСУ уже атаковали Орел. Тогда обломки летательных аппаратов упали на территорию городской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).

Ранее стало известно о подробностях атаки БПЛА на Саратовскую область.