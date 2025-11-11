Появились подробности атаки БПЛА по Саратовской области

Фото: [ Скорая помощь у Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что в Заводском районе Саратова в результате инцидента пострадала женщина. Ей оперативно оказали медицинскую помощь.

Около 02:00 мск ВСУ попытались атаковать дронами Саратовскую область. В социальных сетях местные жители сообщили о взрывах. Также некоторые граждане наблюдали яркие вспышки в небе.

По словам Бусаргина, в результате ночной атаки беспилотниками были повреждены некоторые объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 37 украинских БПЛА над регионами.