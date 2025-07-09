Оренбургских подростков обвинили в теракте за поджог железнодорожного оборудования

Согласно заявлению официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, несовершеннолетним, подозреваемым в поджогах железнодорожной инфраструктуры в Оренбургской области и Удмуртии, выдвинуты обвинения в совершении террористического акта.

Следствие предъявило обвинение трем юным жителям Оренбурга в преступлениях, квалифицируемых по ч. 2 ст. 205 УК РФ, а именно — в террористическом акте, совершенном организованной группой лиц по предварительному сговору.

Петренко уточнила, что, по версии следствия, в мае 2025 года эти трое обвиняемых осуществили поджог железнодорожного оборудования в Оренбургской области, применив легковоспламеняющиеся вещества. Кроме того, по ее словам, в июне 2025 года аналогичное преступление было совершено 17-летним уроженцем Ижевска на железнодорожной линии в Удмуртии.

Оперативники региональных управлений ФСБ России оперативно задержали подростков сразу после совершения ими противоправных действий. Следствие установило, что несовершеннолетним выплачивалось денежное вознаграждение за содеянное, и они действовали по инструкциям, полученным от представителей украинских спецслужб, которые использовали для этого популярные среди молодежи платформы обмена сообщениями, заявила Петренко.

В местах проживания задержанных были проведены обыски, сами подростки были допрошены. В рамках расследований уголовных дел назначены необходимые экспертизы.

В Следственном комитете подчеркнули, что совершение действий, носящих террористический характер, влечет за собой уголовную ответственность, вплоть до пожизненного заключения.

Также сообщается о задержании жителя Кубани, который, выполняя задания украинских спецслужб, поджег оборудование сотовой связи, в связи с чем возбуждено уголовное дело о диверсии.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила подрыв моста в Саратовской области.