ФСБ предотвратила теракт в Саратове и ликвидировала диверсанта

Согласно информации от ЦОС ФСБ, в Саратовской области сорвана попытка теракта на мосту. Диверсант, оказавший вооруженное сопротивление при задержании, ликвидирован.

ФСБ России предотвратила диверсионно-террористический акт в Саратовской области, который планировал приверженец запрещенной в РФ террористической организации. По данным следствия, российский гражданин контактировал с украинской стороной и планировал после совершения диверсии отправиться на Украину для участия в боевых действиях, отмечается в сообщении.

Установлено, что злоумышленник намеревался взорвать железнодорожный мост, используя самодельное взрывное устройство, которое он хранил в тайнике. Во время задержания при извлечении взрывчатки из тайника он открыл огонь по сотрудникам ФСБ и был нейтрализован ответным огнем.

В ходе оперативных мероприятий на месте происшествия обнаружены и изъяты: готовое к использованию взрывное устройство весом 11 кг, пистолет Макарова с патронами, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Ранее сообщалось, что в трех регионах России задержали помогавших Киеву россиян.