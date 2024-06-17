Организатора и исполнителя покушения на убийство директора рынка задержали в Подмосковье

Организатора, исполнителя и пособников покушения на убийство директора одного из столичных рынков задержали в Подмосковье. Об этом сообщили в ГСУ СК России по региону.

По информации ведомства, зимой текущего года один из совладельцев рынка в Отрадном решил убить своего компаньона, чтобы получить его долю в бизнесе. Для этого злоумышленник обратился к знакомому и выделил ему два с половиной миллиона рублей. Тот подыскал остальных соучастников.

После этого подозреваемые организовали слежку за потерпевшим, узнав, таким образом, распорядок его дня и маршрут передвижения. В планах была инсценировка дорожной аварии. С этой целью злоумышленники купили автомобиль ВАЗ 2107.

Преступление было совершено ночью 4 мая в Павловском Посаде. Один из пособников спровоцировал ДТП с автомобилем, за рулем которого находился потерпевший. Когда тот остановил машину, к авто подбежал второй пособник и несколько раз выстрелил в водителя из пистолета. После этого злоумышленники скрылись. Очевидцы случившегося вызвали на место скорую помощь, и потерпевшему была оказана медицинская помощь. Мужчина выжил.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установили причастных. Нескольких фигурантов задержали в Краснодарском крае, нескольких — в Подмосковье. Все были заключены под стражу.