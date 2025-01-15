Организатору убийства вора в законе Япончика заочно дали 21,5 год лишения свободы

По мнению правоохранителей, в 2009 году в криминальном мире назрел очередной передел сфер влияния. Тогда Илья Симония, проживавший в Московской области, привлек ряд лиц для покушения на Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик. Местом преступления был выбран ресторан «Тайский слон», который находится в Москве на Хорошевском шоссе. Злоумышленники подкараулили криминального авторитета на выходе из заведения и выстрелили в него из снайперской винтовки. Позже Япончик скончался от тяжелой раны в больнице. Некоторые причастные к этому делу уже получили свое наказание, они находятся в местах заключения. Теперь же был вынесен заочный приговор в отношении организатора.

«Назначить Симонии наказание в виде лишения свободы на срок 21 год 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима», — гласит вердикт суда.

Ранее сообщалось, что в Орловской области получил срок лишения свободы главный борец с коррупцией в регионе. Ему дали 9,5 лет колонии за то, что он брал взятки и оказывал покровительство тем лицам, которые нарушали закон.