Ошибка пилота, а не техника: данные черного ящика указали на причину падения Ка-226 в Дагестане

Следственный комитет России определился с основной версией причин катастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане, унесшей жизни пяти человек. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, приоритетной считается ошибка пилотирования.

Инцидент произошел вечером 7 ноября, когда воздушное судно, следовавшее рейсом Кизляр — Избербаш, потерпело крушение и упало на нежилой дом в районе поселка Ачи-Су. Несмотря на первоначальные предположения о возможной технической неисправности, предварительная расшифровка данных бортового самописца не зафиксировала отказов авиатехники.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. На его борту находилось шесть человек. Пять пассажиров погибли на месте, один был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему, чье состояние стабилизировали, оказывается необходимая медицинская помощь. Для окончательного установления всех обстоятельств ЧП следствие проводит комплекс судебных экспертиз.

