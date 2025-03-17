Осколки дрона ВСУ упали на ТЦ «Атлант Арена» в Белгороде: начался пожар
Фото: [соцсети]
БПЛА Вооруженных сил Украины нанесли удар по Белгороду. В результате падения фрагментов беспилотников возник пожар вблизи торгового центра «Атлант Арена».
По предварительным сведениям, в результате нападения был ранен как минимум один человек. По предварительной информации, у него оторвало часть руки.
В настоящее время на место происшествия направляются пожарные расчеты экстренных служб Белгорода.
В телеграм-канале Baza появляются фотографии и видеозаписи, на которых запечатлено то, что происходит в настоящее время в районе падения обломков вражеского беспилотника. Дым от пожара виден на расстоянии нескольких километров от торгового центра.