Основатель Group-IB Илья Сачков получил четырнадцать лет колонии за госизмену

Московский городской суд приговорил создателя Group-IB Илью Сачкова к 14 годам колонии по делу о государственной измене, передает корреспондент Интерфакса.

Обвинение просило для него 18 лет, защита настаивала на невиновности. Сачков свою вину отрицал.

Материалы дела засекречены, поэтому процесс был закрытым.

По версии следствия, Сачков передавал американцам информацию, представляющую государственную тайну. По версии агентства Bloomberg, это могли быть данные о хакерской группировке Fancy Bear, которую связывают с военными.

Созданная Сачковым Group-IB занималась обеспечением кибербезопасности.