Основателя EdTech-компании iSpring Ускова задержали по подозрению в мошенничестве

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков из партии «Новые люди» сообщил о задержании основателя компании EdTech iSpring Юрия Ускова. В предшествующий день в компании прошли обыски, связанные с делом о мошенничестве в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как стало известно, iSpring опубликовала информацию об обысках 10 февраля в своем телеграм-канале. Подробности обвинений не были раскрыты, однако в компании назвали их надуманными и заявили, что они связаны с «активной гражданской позицией» Юрия Ускова.

В своем видеообращении Усков подчеркнул, что ситуация имеет политический характер и вызвана его оппозицией против застройки рекреационной зоны в городе.

Даванков отметил, что уголовное дело связано с приобретением компанией участка для IT-деревни в 2013 году. Представитель iSpring уточнил в интервью Forbes, что участок был куплен у муниципалитета на открытых торгах, однако следствие считает, что сделка была проведена по заниженной стоимости. Указано, что Юрий Усков был задержан на 48 часов, также обыски прошли в его квартире.

Вице-спикер Госдумы направил обращение к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

Ранее сообщалось, что четверых сотрудников УлГТУ задержали из-за не знающих русский язык студентов.