СК задержал руководство УлГТУ из-за не знающих русский язык студентов

Следственный комитет РФ сообщил о том, что четверо руководителей Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) подозреваются в превышении полномочий (ч. 3 ст. 285 УК).

По информации ведомства, с 2022 по 2025 годы на бюджетные места в УлГТУ без достаточных оснований были зачислены по меньшей мере 129 иностранных студентов, которые «не владеют русским языком и не способны изучать учебную программу». Ущерб для российского бюджета, согласно оценкам следователей, составил 20 млн руб.

Правоохранительные органы провели обыски в общежитии университета с участием ФСБ и Росгвардии. В результате были выявлены студенты, нарушающие порядок регистрации на воинский учет, а также задержаны иностранцы, не говорящие по-русски.

На данный момент руководители вуза задержаны. Трое из них находятся под стражей, а один помещен под домашний арест. В сообщении Следственного комитета имена обвиняемых не указаны.

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