Основным подозреваемым в убийстве ребенка в Москве стал его приятель

Тринадцатилетний мальчик уже дал признательные показания и рассказал обо всех обстоятельствах инцидента.

Вчера в Коломенском парке Москвы был найден мертвым 11-летний ребенок. Тело лежало в коллекторе, на нем обнаружили несколько ножевых ранений. Правоохранители тут же кинули на расследование дела все силы. По горячим следам они установили, что к убийству причастен друг покойного, которому всего 13 лет. Он ушел гулять вместе с погибшим.

«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения», - заявил в Следственном комитете.

Слова правоохранителей привело ТАСС. В квартире подростка были найдены застиранные вещи со следами, похожими на кровь. Следствие по этому делу продолжается.