Оставила на столе и забыла: в Янино пятилетний ребенок выпил жидкость с синтетическим наркотиком

Трагедия едва не произошла в семье из поселка Янино Всеволожского района. Два дня назад скорая забрала из дома на улице Военный городок пятилетнего мальчика с сильнейшим токсическим отравлением. Как сообщили 7 мая в пресс-службе ГУ МВД, врачи диагностировали у ребенка тяжелую интоксикацию, и вскоре выяснилась ее причина.

29-летняя мать сначала объяснила случившееся недосмотром — дескать, сын выпил что-то из бутылки. Однако позже женщина призналась, что систематически употребляет синтетические наркотики. По предварительным данным, в тот день она оставила на столе бутылку с остатками запрещенного вещества, и ребенок дотянулся до нее.

Женщину задержали на двое суток. В отношении нее возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.