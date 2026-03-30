Осторожно, дачный сезон: мошенники рисуют клубнику нейросетями

С приближением дачного сезона на просторах интернета расцвели не только первые цветы, но и целые сады, нарисованные искусственным интеллектом. Мошенники, чувствуя приближение горячей поры закупок, активно взялись за доверчивых садоводов. Эксперт по информационной безопасности Виталий Вехов предупреждает: если на картинке клубника размером с кулак и нежно-фиолетового цвета, а саженец розы выглядит как герой фэнтези-фильма — перед вами не селекционное чудо, а работа нейросетей. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, суть обмана проста и цинична. Покупателю показывают сгенерированную искусственным интеллектом картинку невероятного растения, а отправляют либо самый захудалый сорт, либо вообще ничего. В лучшем случае недобросовестный продавец всучит вам что-то, что хотя бы похоже на товар, просто очень далеко от обещанного. В худшем — магазин исчезнет сразу после того, как соберет предоплаты с сотен доверчивых дачников.

Эксперт добавил, что теоретически, если продавец просто приукрасил товар, но не скрывается, вернуть деньги можно. Закон о защите прав потребителей и правила дистанционной торговли на стороне покупателя. Написал претензию — получил компенсацию. Но на практике, поясняет эксперт, основная масса таких «продавцов» — чистые мошенники. Они не ведут бизнес, а разыгрывают одноразовую схему: запустили рекламу с красивыми ИИ-картинками, собрали платежи, закрыли магазин и открылись через неделю под новой вывеской. В этом случае ни законы, ни суды не помогут — денег просто не у кого спрашивать.

По его мнению, прежде чем купить саженец с невероятной фотографией, стоит включить скепсис. Если ягода выглядит так, будто ее привезли с другой планеты, скорее всего, она туда же и отправится после того, как вы нажмете кнопку оплаты. Единственная надежная защита — проверенные продавцы, живые отзывы реальных людей и здоровая привычка не верить на слово картинкам, которые сгенерировала машина.

