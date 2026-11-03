Одна буква — и вы на сайте мошенников: как не потерять деньги в сезон распродаж

Эксперт Курочкин связал регистрацию фишинговых сайтов с началом крупных акций

Общество

ИТ-эксперт Алексей Курочкин рассказал «Абзацу», как защититься от мошенников в период распродаж. По его словам, злоумышленники создают копии известных торговых площадок, чтобы покупатели доверяли им и оставляли свои данные.

Эксперт советует не переходить по ссылкам из сообщений, а самостоятельно набирать название магазина в поисковике: официальный сайт окажется в первой строке, и уже там стоит искать спецпредложение.

Повышенную бдительность Курочкин рекомендует проявлять и на стадии транзакции. Фишинговые ресурсы чаще всего регистрируются незадолго до старта крупных акций, поэтому важно проверять дату регистрации домена. Определить обман поможет и внимательное изучение названия: оно может отличаться от оригинала всего на одну букву.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и ИИ Антон Немкин сообщал, что мошенники создают поддельные интернет-магазины в преддверии сезонных распродаж: там предлагают бытовую технику и одежду со скидками до 90%, но после предоплаты продавцы перестают выходить на связь. Таким образом, по словам эксперта, главные меры защиты — самостоятельный переход на официальный сайт, проверка домена и даты его регистрации.

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