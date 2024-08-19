Экс-журналистка РБК Гончарова собирается обжаловать приговор по делу об убийстве

Журналистка РБК и «Ведомостей» Оксана Гончарова не считает справедливым свой приговор по делу об убийстве сожителя. Об этом адвокат осужденной Александр Гаранин сообщил «Газете.ру» .

Гончарову приговорили к семи годам колонии по делу об убийстве отца двух ее детей Александра Самусева. Она также обязана выплатить по миллиону рублей каждому родителю погибшего. Сама журналистка настаивала на версии самообороны, и до сих пор она и ее адвокат не согласны с приговором, пусть его смягчили на год. Изначально для бывшей сотрудницы РБК запросили восемь лет.

«Она негативно отреагировала на этот приговор и посчитала, что это несправедливо. Мы будем его обжаловать», — сказал защитник

Напомним, убийство случилось в сентябре 2022 года в Электростали. Трижды судимый Самусев проживал по соседству с Гончаровой, они уже не состояли в отношениях. В роковой день дома были дети десяти и трех лет. По версии журналистки, тогда в гостях она приняла Самусева и его друга, но после застолья просила уйти. Бывший сожитель стал бить ее, в ответ ей пришлось ударить ножницами. В тот же день Самусев скончался от травм.

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