Осужденный на 20 лет сержант заключил контракт с Минобороны для участия в СВО

Сержант Станислав Ионкин, осужденный на 20 лет за пожар в костромском клубе «Полигон», заключил контракт с Минобороны и отправится в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости адвокат военнослужащего Юрий Хромцов.

Весной Ионкин был признан инициатором пожара в «Полигоне» и осужден. Также его лишили звания сержант и медали «За отвагу». Позже апелляционный суд вернул ему воинское звание.

В ночь на 5 ноября 2022 года у Ионкина произошла ссора в клубе «Полигон». Сержант выстрелил из ракетницы, из-за чего в заведении начался пожар.

Ионкин заявлял, что раскаивается в содеянном, но готов был признать лишь причинение смерти по неосторожности. Кроме того, защита указывала на то, что военнослужащий не первым начал конфликт, а из-за контузии не мог адекватно оценить последствия своих действий.

Ранее сообщалось, что военный суд подтвердил 20-летний срок наказания для Станислава Ионкина.