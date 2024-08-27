Военный суд подтвердил 20-летний срок наказания для поджигателя костромского клуба «Патриот»

Военный суд во Власихе, специализирующийся на апелляциях, оставил без изменений меру пресечения для военного Станислава Ионкина, виновного в поджоге клуба «Патриот» в Костромской области. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката фигуранта дела.

Сторона защиты сетует на то, что первое судебное решение практически не изменилось: подсудимому все также придется провести 20 лет в заключении. Ионкину только вернули статус «сержанта», в остальном оставили прежнее решение, отметил адвокат Юрий Хромцов.

В марте этого года Ионкина признали виновным в убийстве, хулиганстве, причинении вреда здоровью средней тяжести и уничтожении имущества. Ущерб от действий злоумышленника оценивают на общую сумму более 68 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что жители Ейска потребовали компенсацию от Минобороны России из-за падения Су-24 в октябре 2022 года.