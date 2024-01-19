Осужденный пожизненно житель Подмосковья предстанет перед судом за тройное убийство в 1998 году

Суд в Подмосковье рассмотрит дело в отношении местного жителя, который двадцать пять лет назад был участником организованной преступной группы, совершившей три убийства. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в сентябре 1998 года. Участники ОПГ приехали в Химкинский район, где проживал потерпевший — крупный бизнесмен. Обвиняемый, управляя автомобилем, перекрыл участок дороги. Другой соучастник начал имитировать устранение поломки машины.

Увидев приближающийся автомобиль предполагаемой жертвы, один из участников группы подошел к нему и несколько раз выстрелил в водителя. После этого организатор ОПГ сообщил, что ошибочно был убит другой человек, поэтому киллеры не получат вознаграждение.

Участники группы решили довести начатое до конца. Они нашли форменное обмундирование сотрудника Госавтоинспекции и разузнали более подробную информацию о транспортном средстве бизнесмена.

В конце сентября преступники снова прибыли в Химкинский район. Один из них остановил машину предпринимателя, представившись сотрудником милиции. В машине находились двое мужчин. Чтобы установить их личности, злоумышленник потребовал документы. В результате бизнесмен и его водитель были убиты.

Также сообщается, что ранее суд приговорил фигуранта к пожизненному заключению за другие тяжкие и особо тяжкие преступления.