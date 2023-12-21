Осужденный за шпионаж американец Уилан обвинил власти США в том, что те его бросили

Гражданин Соединенных Штатов был задержан сотрудниками ФСБ в 2018 году во время передачи ему флешки с секретными данными. Его защита настаивает, что это была провокация, а на флеш-карте должны были находиться фотографии из одной из туристических поездок. Сам Уилан отказался на суде признавать свою вину, но тем не менее был отправлен в одну из колоний Мордовии. Теперь он выразил разочарование тем, что Госдепартамент бросил его на произвол судьбы.

«Очень неприятно осознавать, что они практически бросили меня здесь. Каждый раз мое дело отходит в конец очереди. Они как бы просто оставляют меня позади», - заявил он.

Его слова привели РИА Новости. Уилан добавил, что все обещания, которые ему были даны, оказались пустым звуком. Пока Москва и Вашингтон перебирают подходящие для них варианты обмена заключенными, его жизнь впустую проходит в местах лишения свободы.