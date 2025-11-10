«От 2 до 100 тыс. рублей в месяц»: в регионах начали набирать добровольцев для защиты заводов и нефтяных вышек

В российских регионах началась кампания по набору добровольцев и резервистов для защиты критически важных объектов. Об этом стало известно «Коммерсанту». Формирование специальных подразделений уже ведется в двух десятках субъектов РФ.

Основанием для начала масштабного набора стал федеральный закон, подписанный президентом страны Владимиром Путиным 4 ноября. Этот документ впервые позволяет привлекать граждан из мобилизационного людского резерва к службе в мирное время. Все добровольцы получат статус военнослужащих с соответствующими выплатами и социальными гарантиями.

В разных регионах задачи формируемых подразделений имеют свою специфику. В Татарстане, например, резервисты будут охранять нефтяные предприятия в Казани и Нижнекамске.

В Башкирии создают так называемые мобильные огневые группы, главной задачей которых станет защита объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК). В Нижегородской области первые добровольцы уже прошли отбор и направлены на подготовку.

Особое внимание уделяется приграничным территориям. Так, например, в Белгородской, Брянской и Курской областях формируются дополнительные отряды, которым предстоит не только охранять стратегические предприятия, но и отражать атаки БПЛА, а также участвовать в эвакуации гражданского населения при необходимости.

Для участников программы установлены четкие требования — срок сборов для резервистов не сможет превышать шести месяцев в течение одного года. Возрастной цензор составляет до 50 для солдат и сержантов и до 65 лет для офицеров. Кандидаты должны иметь категорию годности «В» и не иметь непогашенной судимости.

Размер денежного довольствия варьируется в зависимости от региона прохождения службы. В Брянской области ежемесячные выплаты составят от 40,5 до 99,3 тыс. руб. В других субъектах размер выплат варьируется в диапазоне от 2 до 10 тыс. руб. Также для добровольцев предусмотрены единовременные премии и различные надбавки.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 71 украинский беспилотник.