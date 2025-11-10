Российская ПВО сбила за ночь 71 украинский беспилотник

На протяжении ночи на понедельник, 10 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 71 дрон неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 29 беспилотников. Над Курской областью сбили семь БПЛА. Пять дронов перехватили в Липецкой области, и столько же удалось нейтрализовать в Смоленской области. По четыре летательных аппарата уничтожили над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три беспилотника сбили над территорией Республики Крым. По одному БПЛА посбивали над Калужской, Ростовской и Тульской областями. Помимо этого семь дронов были сбиты над акваторией Черного моря.

До этого Минобороны сообщало, что на протяжении ночи на 9 ноября дежурные средства ПВО сбили 44 беспилотника. При этом 43 из них уничтожили над Брянской областью.