От 30 лет, без постоянного дохода: в Подмосковье составили среднестатистический портрет преступника

За последние полгода в Подмосковье выявили свыше девятнадцати тысяч человек, совершивших преступления, более двенадцати тысяч из них оказались местными жителями, еще почти 2,8 тысячи — граждане других государств или лица без гражданства.

Чаще всего преступления в Московской области совершают местные жители в возрасте от тридцати до сорока девяти лет <…>, не имеющие постоянного источника дохода», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Среди уже установленных преступников 80,3% — это мужчины, а 19,7% — женщины. Более половины из них имеют среднее образование.

Кроме того, свыше трех тысяч установленных правонарушителей были ранее знакомы с потерпевшими или являются их родственниками или сожителями.