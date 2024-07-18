От 30 лет, без постоянного дохода: в Подмосковье составили среднестатистический портрет преступника
Прокуратура Подмосковья представила среднестатистический портрет преступника
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Прокуратура Московской области представила среднестатистический портрет преступника в регионе.
За последние полгода в Подмосковье выявили свыше девятнадцати тысяч человек, совершивших преступления, более двенадцати тысяч из них оказались местными жителями, еще почти 2,8 тысячи — граждане других государств или лица без гражданства.
Чаще всего преступления в Московской области совершают местные жители в возрасте от тридцати до сорока девяти лет <…>, не имеющие постоянного источника дохода», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Среди уже установленных преступников 80,3% — это мужчины, а 19,7% — женщины. Более половины из них имеют среднее образование.
Кроме того, свыше трех тысяч установленных правонарушителей были ранее знакомы с потерпевшими или являются их родственниками или сожителями.