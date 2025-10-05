От Белгорода до Тулы: раскрыты детали атаки дронов ВСУ на российские регионы

В ходе отражения воздушной атаки силами противовоздушной обороны были перехвачены и ликвидированы одиннадцать украинских беспилотников самолетного типа.

Соответствующая оперативная информация была распространена Министерством обороны РФ в официальной сводке, опубликованной в Telegram-канале.

Как уточнили в военном ведомстве, воздушные цели были уничтожены дежурными расчетами ПВО в течение трех часов — с 17:00 до 20:00 по московскому времени. География применения средств противовоздушной обороны охватила три региона: большая часть дронов (восемь единиц) была сбита в небе над Белгородской областью, еще два — над Тульской областью и один над Орловской областью.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 4 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 БПЛА, которые пересекли воздушное пространство 11 регионов РФ и акватории Черного моря.