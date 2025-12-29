От бокса до драки: почему тренировка актрисы Кристины Цветковой закончилась потасовкой в раздевалке

В Москве произошел инцидент с участием известной актрисы. Как сообщают Telegram-каналы, звезда сериалов «Хроники русской революции» и других популярных проектов Кристина Цветкова стала жертвой нападения в одном из столичных фитнес-центров.

По словам актрисы, конфликт разгорелся в клубе X-Fit. После занятия по боксу она находилась в женской раздевалке, где публиковала в соцсетях видео с тренировки, сопровождая его музыкой. К ней подошла другая посетительница и в резкой форме потребовала выключить звук. Словесная перепалка быстро переросла в физическое насилие.

«Она схватила палку для обуви и начала избивать, в ход пошли укусы, выдергивание волос. После одного из укусов временно перестали функционировать два пальца», — приводятся слова потерпевшей.

Пострадавшая отметила, что в момент нападения в клубе не было охраны. Администратор, по её словам, отказалась вызвать скорую помощь и полицию. Кристине Цветковой пришлось самостоятельно звонить в правоохранительные органы, писать заявление и обрабатывать полученные раны.