От футбольного поля до скамьи подсудимых: метателя «коктейлей Молотова» в военкомат в Петербургеотправили в колонию

1-й Западный окружной военный суд огласил приговор 21-летнему жителю Ленинградской области Степану Косареву, который в декабре 2024 года устроил поджог областного военкомата в центре Петербурга. О вынесенном решении 30 апреля сообщила городская прокуратура.

Молодого человека признали виновным в совершении террористического акта. По приговору суда ближайшие 11 лет он проведет в изоляции от общества, причем назначенный срок будет разделен на две части: первые три года — в тюрьме, а оставшийся период — в исправительной колонии строгого режима.

Бросок, попавший на камеру

История, которая привела бывшего футбольного защитника на скамью подсудимых, началась на набережной реки Фонтанки, 90. Именно там расположен областной военный комиссариат, на крыльцо которого Косарев швырнул бутылку с горючей смесью. Момент второго броска и растекшееся по входной двери пламя зафиксировали камеры видеонаблюдения, запись позже разлетелась по Сети.

До того как пойти на преступление, биография фигуранта не предвещала криминального поворота. Он прошел срочную службу в армии и выступал за футбольную команду СДЮШОР № 1 Московского района.

Инструкции из мессенджера

Свою вину после задержания Косарев признал. Суд установил, что действовал он не самостоятельно: все указания поступали через мессенджер от неустановленного куратора. Именно этот человек, оставаясь в тени, координировал атаку на военкомат. Материалы в отношении таинственного наставника выделены в отдельное производство, его личность и местонахождение до сих пор остаются загадкой для следствия.