От личинок комаров в Рязани обработают почти 30 водоемов

Летние месяцы в Рязани традиционно омрачаются нашествием комаров, размножающихся в стоячей воде городских водоемов. Об этом сообщает издание 7info.

Чтобы сократить популяцию кровососущих насекомых, коммунальные службы города запустили кампанию по обработке водоемов. Подрядчик Дирекции благоустройства применяет специализированный микробиологический препарат «Ларвиоль». Его распыляют на водную гладь у берегов и прибрежную растительность — места скопления личинок комаров. Ключевое преимущество средства — его избирательность: оно эффективно уничтожает личинки, но при этом полностью безопасно для людей, домашних и диких животных, птиц и рыб.

Такая обработка позволит существенно снизить численность вылетающих комаров в ближайшие недели, улучшив комфорт жителей во время отдыха у воды и прогулок.

Всего запланировано обработать 28 водоемов, охватив все районы Рязани, включая окраинные территории: Голенчино, Соколовку, Никуличи и Солотчу.

Ранее подмосковный врач Шмелева перечислила людей, кого чаще кусают комары.