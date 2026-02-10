От трекера до признания: как раскручивают дело о покушении на высокопоставленного генерала в Москве

Следствие по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева вышло на нового фигуранта. Как сообщил 10 февраля Центр общественных связей ФСБ России, задержан еще один предполагаемый соучастник — Павел Васин 1981 года рождения, пишет ТАСС .

По данным ведомства, Павел Васин является сыном ранее задержанного Виктора Васина. ФСБ утверждает, что он обеспечил группу материально-технической базой для подготовки преступления. В частности, он предоставил транспортные средства, которые использовались для наружного наблюдения и для изъятия оружия из тайника.

Кроме того, как следует из сообщения спецслужб, Павел Васин лично приобрел видеорегистратор и GPS-трекер, применявшиеся для слежки за целью. По информации ЦОС ФСБ, задержанный полностью признал свою вину и дал признательные показания. В ходе допроса он также сообщил о ведении наблюдения за двумя другими сотрудниками Министерства обороны России.

Напомним, покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ произошло 6 февраля в Москве на Волоколамском шоссе.