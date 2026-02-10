От уголовного к административному: как завершилась история с кошкой, выжившей после падения с «Ласточкиного гнезда»

В Крыму прекращено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Санкт-Петербурга, который в феврале прошлого года сбросил кошку со смотровой площадки замка «Ласточкино гнездо». Основанием для такого решения стало отсутствие у животного телесных повреждений, что исключает состав преступления, пишет ТАСС .

Как сообщили в МВД по Республике Крым, в ходе дознания было получено заключение ветеринарного эксперта, согласно которому у кошки по кличке Муся не обнаружено каких-либо травм. В связи с этим уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными было закрыто.

Однако материалы не ушли в архив. Их выделили в отдельное производство по статье КоАП о несоблюдении правил содержания животных и направили в органы ветеринарного надзора для дальнейшего рассмотрения и возможного привлечения к административной ответственности.

Напомним, инцидент произошел 23 февраля 2025 года. Мужчина сбросил знаменитую музейную кошку Мусю с высокого обрыва. Через два дня ее, истощенную и напуганную, но живую, заметили волонтеры с лодки. Спасение животного потребовало помощи альпинистов. После обследования ветеринары подтвердили отсутствие у Муси серьезных внешних и внутренних повреждений, были лишь выявлены последствия стресса и обезвоживания. Посторонний петербуржец был задержан на вокзале в Джанкое. Спасенная кошка теперь живет у одного из ветеринаров, принимавших участие в ее вызволении.