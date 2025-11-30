Пенсионерка в Туле потребовала вернуть квартиру после получения почти 3 млн

В Туле разгорается крупный жилищный скандал, в котором молодая пара, готовившаяся к свадьбе, стала жертвой аферистов, повторивших печально известную «схему Долиной». В результате они остались и без денег, и без недавно приобретенной квартиры.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza, Мария и ее супруг нашли идеальный вариант жилья через агентство недвижимости «Полезные люди». Продавцом выступала пожилая женщина, которая вызвала доверие, объясняя продажу переездом к дочери и предлагая оставить новым хозяевам часть мебели. Сделку сопровождали юристы и риелтор, а все расчеты, включая внесение задатка и окончательный платеж в размере 2,89 млн руб., прошли через банковскую ячейку с соблюдением всех формальностей.

Однако после завершения сделки ситуация резко изменилась. Риелтор внезапно пропала, а продавщица начала затягивать с освобождением квартиры. Кульминацией стало судебное уведомление, которое новоиспеченные собственники получили вместе с ключами.

Пенсионерка подала иск в суд, требуя признать сделку недействительной. В заявлении она утверждает, что на момент подписания документов находилась в состоянии стресса и действовала под давлением неизвестных лиц.

При этом, как отмечает пострадавшая сторона, продавщица не скрывает своих намерений, открыто заявляя: «Долиной вернули — и мне вернете. А что у вас ипотека — справитесь, выплатите».

Ранее сообщалось, что частный спор звезды Долиной может переписать правила купли-продажи недвижимости в России.