Отдел ГО ЧС и ГИМС провели уроки безопасности в Запрудненской школе Талдомского городского округа

В Запрудненской школе Талдомского городского округа представители ГО ЧС и ГИМС провели уроки безопасности в холодное время года.

Как отметили в социальных сетях администрации муниципалитета, сотрудники ГО и ЧС и Центра ГИМС МЧС особое внимание уделяют теме безопасности детей на дорогах в осенне-зимний период. Посещая школы, специалисты рассказывают о правилах дорожного движения и рассказывают о мерах, которые могут уберечь ребят от несчастных случаев.

На встречу в Запрудненской школе пришел Начальник отдела ГО и ЧС Сергей Молчанов и старший госинспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Московской области руководитель Северного инспекторского отделения Андрей Синельников. Они осветили широкий спектр тем, связанные с безопасностью на льду водоемов. Ребятам показали, как пользоваться средствами спасения и оказанию помощи пострадавшему человеку.

В администрации городского округа также напомнили о важности следования правилам безопасного поведения на воде и на льду.