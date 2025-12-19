Отделался травмами: рабочий выжил при падении в шахту метро в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло ЧП на производстве при строительстве метрополитена. Монтажник упал с шестиметровой высоты и попал в больницу. Об этом сообщил портал «78.ру».

Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. 38-летний мужчина сорвался с высоты, он поскользнулся на балке во время проведения монтажных работ. Он пролетел вниз шесть метров, падая в шахту метро. Оттуда его извлекли спасатели, подняв при помощи альпинистского снаряжения.

Рабочий выжил, его немедленно госпитализировали в городскую больницу, которая находится на улице Костюшко. Медики диагностировали у пострадавшего тупую травму грудной клетки, перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму. Он находится в тяжелом состоянии.

