Отделы специального назначения территориальных органов ФСИН России отмечают 35-летие

Отделы специального назначения территориальных органов ФСИН России 13 ноября отмечают 35-летие со дня образования. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Московской области.

Одно из таких спецподразделений функционирует в Подмосковье. Это отдел спецназначения (базовый) управления режима и надзора ГУФСИН России по региону.

ОСН (б) «Факел» неоднократно участвовал в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона. С 2022-го по 2024 год сотрудники отдела восемь раз выезжали в Воронежскую и Белгородскую область. Также отряд совместно со спецподразделениями МВД и ФСБ выполнял задачи по борьбе с преступностью в столичном регионе.

Сотрудник отдела Сейран Гюльвердиев был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Также восемь человек награждены Орденом Мужества, 35 — медалью Суворова, 27 — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, 31 — медалью «За отвагу», 5 — медалью Жукова.

В составе отряда есть одна девушка. Арина Казарян — инструктор группы служебно-боевой подготовки ОСН «Факел», мастер спорта международного класса по универсальному бою, мастер спорта по рукопашному бою, многократная победительница и призер чемпионатов России, Европы и мира по универсальному бою.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников МВД региона.