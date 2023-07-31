Отдых для российских туристов на лазурном берегу Африки может быть опасен

Президент страны Бурунди пригласил российских путешественников посетить Лазурный берег Африки. Тем не менее такой отдых может оказаться опасным. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что это одно из нестабильных и бедных стран на континенте.

Подчеркивается, что путешественникам в Бурунди следует обходить стороной регулярные митинги в стране, бывать на улицах вечером и ценности носить всегда с собой.

Уточняется, что безопасным отдых может быть только на берегу озера Таганьика.