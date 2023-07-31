Отдых для российских туристов на лазурном берегу Африки может быть опасен
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Президент страны Бурунди пригласил российских путешественников посетить Лазурный берег Африки. Тем не менее такой отдых может оказаться опасным. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Отмечается, что это одно из нестабильных и бедных стран на континенте.
Подчеркивается, что путешественникам в Бурунди следует обходить стороной регулярные митинги в стране, бывать на улицах вечером и ценности носить всегда с собой.
Уточняется, что безопасным отдых может быть только на берегу озера Таганьика.