Отдых на колесе обозрения завершился для курганцев кошмаром

В Шадринске Курганской области развлечение обернулось настоящим кошмаром для посетителей местного парка. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, колесо обозрения внезапно остановилось на высоте пятнадцати метров, оставив людей запертыми в кабинках.

Отмечается, что причиной чрезвычайной ситуации (ЧС) стало внезапное отключение электроэнергии, парализовавшее работу аттракциона.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. С помощью специальной автолестницы сотрудники МЧС провели эвакуацию всех заблокированных посетителей. К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал — все отдыхающие были благополучно спущены на землю.

Однако совсем недавно в Рубцовске Алтайского края произошла настоящая трагедия. Женщина погибла после падения с колеса обозрения. Инцидентом заинтересовалась местная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Еврейском автономно округе (ЕАО) школьник упал на козырек подъезда со второго этажа и выжил.