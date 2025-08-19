Пострадал, но выжил: девятилетка выпал из окна — медики оказывают помощь

Ребенок упал не на землю, а на козырек подъезда, как сообщили в пресс-службе МЧС России.

В Биробиджане произошел несчастный случай: 9-летний мальчик выпал из окна, расположенного на втором этаже жилого дома. По предварительным данным, ребенок упал не на землю, а на козырек подъезда. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники пожарно-спасательной части №1 МЧС России.

Они аккуратно спустили школьника с козырька и передали его бригаде скорой помощи. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение. Там ему оказывается вся необходимая помощь. Врачи оценивают его состояние и проводят необходимые обследования. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сотрудники МЧС спасли ребенка, запертого на балконе в Мантурово.