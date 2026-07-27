Туалетный ниндзя в опасности: посиделки с телефоном могут закончиться обмороком и геморроем

Миллионы россиян ежедневно рискуют жизнью, уютно устроившись на унитазе с телефоном в руках, — врач Алексей Балаев огорошил сенсацией: длительное натуживание способно отправить человека в нокаут прямо в санузле, а виной всему — коварный блуждающий нерв и скачущее давление. Об этом сообщает РИАМО.

Балаев предупредил любителей залипнуть в смартфоне на полчаса: дефекационный обморок возникает, когда сильное напряжение снижает артериальное давление и раздражает блуждающий нерв. Человек резко встает — и отключается, падая с высоты собственного роста. Особенно подвержены риску пожилые, гипертоники, сердечники и те, кто принимает препараты от повышенного давления. Потеря сознания в замкнутом пространстве может обернуться травмой головы или переломами, а если рядом никого нет — трагедией.

Но это не единственная угроза. Доктор пояснил: длительное сидение на унитазе создает застой крови в малом тазу из-за повышенного давления. Регулярное повторение таких сеансов провоцирует геморрой и анальные трещины — болезни, которые лечатся годами и доставляют массу дискомфорта. Балаев напоминает: здоровый акт дефекации занимает не более 5-10 минут, а все, что дольше — уже добровольное испытание для организма.

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